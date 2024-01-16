وزير الخارجية الأردنى: إسرائيل تضع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تضع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية الكافية للفلسطينيين في قطاع غزة.

جاءت تصريحات الصفدي خلال مؤتمر مشترك، اليوم الثلاثاء، مع نظيرته الإستراالية بيني وونغ.

وقال الصفدي، إنه دون حل الدولتين ستكون المنطقة أسيرة الصراع، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضع العراقيل أمام وصول المساعدات إلى غزة.

الصفدى:الأردن يدعم جنوب إفريقيا فى القضية التى رفعتها ضد إسرائيل

وأكد وزير الخارجية الأردني أن عمان تدعم جنوب إفريقيا في القضية التي رفعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

وأضاف الصفدي أن الفشل في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ستكون له تداعيات خطيرة، مؤكدًا أن كل يوم يمضي دون وقف العدوان يذهب ضحيته الكثير من أهالي غزة.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الإسترالية:"نحترم قرارات محكمة العدل الدولية".

وسبق، ووصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، ما يحدث فى قطاع غزة، منذ بداية الحرب، بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني.

وقالت وكالة الأونروا في منشور لها على موقع إكس، "إن ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948، وأن جيلًا كاملًا من الأطفال الفلسطينيين، يعاني من الصدمة، وقد تعرض الآلاف للقتل والتشويه واليتم".

وأعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بتجويع الفلسطينيين في شمال غزة، بل قتل العشرات منهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات محدودة وصلت هناك.

وقال الأورومتوسطي في بيان له اليوم "وثقنا شهادات صادمة عن قتل جيش الاحتلال عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين خلال تجمعهم على شارع الرشيد غربي مدينة غزة لتلقي مساعدات إنسانية.

وأضاف الأورومتوسطي أن نحو 50 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب العشرات جراء استخدام جيش الاحتلال طائرات "كوادكابتر" لإطلاق النار تجاه فلسطينيين تجمعوا لاستلام كميات من الطحين عبر شاحنات تتبع الأمم المتحدة.