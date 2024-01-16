الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الأردنى: إسرائيل تضع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تضع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية الكافية للفلسطينيين في  قطاع غزة.

جاءت تصريحات الصفدي خلال مؤتمر مشترك، اليوم الثلاثاء، مع نظيرته الإستراالية بيني وونغ.

وقال الصفدي، إنه دون حل الدولتين ستكون المنطقة أسيرة الصراع، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضع العراقيل أمام وصول المساعدات إلى غزة.

txt

ما بين البحر الأحمر وحرب غزة.. أجندة قاتمة لاجتماعات دافوس السنوية

الصفدى:الأردن يدعم جنوب إفريقيا فى القضية التى رفعتها ضد إسرائيل

وأكد وزير الخارجية الأردني أن عمان تدعم جنوب إفريقيا في القضية التي رفعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.

وأضاف الصفدي أن الفشل في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ستكون له تداعيات خطيرة، مؤكدًا  أن كل يوم يمضي دون وقف العدوان يذهب ضحيته الكثير من أهالي غزة.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الإسترالية:"نحترم قرارات محكمة العدل الدولية".

وسبق، ووصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، ما يحدث فى  قطاع غزة، منذ بداية الحرب، بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني.

txt

إعلام إسرائيلى: إصابة مباشرة فى مبنى بمدينة نتيفوت إثر رشقة صاروخية من غزة

وقالت وكالة الأونروا في منشور لها على موقع إكس، "إن ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948، وأن جيلًا كاملًا من الأطفال الفلسطينيين، يعاني من الصدمة، وقد تعرض الآلاف للقتل والتشويه واليتم".

وأعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بتجويع الفلسطينيين في شمال غزة، بل قتل العشرات منهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات محدودة وصلت هناك.

وقال الأورومتوسطي في بيان له اليوم "وثقنا شهادات صادمة عن قتل جيش الاحتلال عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين خلال تجمعهم على شارع الرشيد غربي مدينة غزة لتلقي مساعدات إنسانية.

وأضاف الأورومتوسطي أن نحو 50 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب العشرات جراء استخدام جيش الاحتلال طائرات "كوادكابتر" لإطلاق النار تجاه فلسطينيين تجمعوا لاستلام كميات من الطحين عبر شاحنات تتبع الأمم المتحدة.

وزير الخارجية الاردني إسرائيل المساعدات الإنسانية قطاع غزة حل الدولتين

مواد متعلقة

بسبب هجوم أربيل.. الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع منظمات المستعمرين على قوائم الإرهاب الدولية

الأونروا: نحن أمام أكبر تهجير للشعب الفلسطينى منذ عام 1948

"الأورومتوسطى": الاحتلال لم يكتف بتجويع الفلسطينيين بغزة بل قتلهم خلال حصولهم على مساعدات

انتهاك للسيادة.. الرئيس العراقى يدين القصف الإيرانى على مدينة أربيل

رئيس الوزراء العراقى يُعلن تشكيل لجنة للتحقيق فى هجوم أربيل

العشائر الفلسطينية: الادعاءات الإسرائيلية على مصر محاولة فاشلة للإفلات من المحاسبة الدولية

100 يوم من الإبادة.. "الصحفيين الفلسطينيين": ارتقاء 112 صحفيا بينهم 14 زميلة

الأكثر قراءة

"كتائب القسام" تقصف مستوطنة نتيفوت الإسرائيلية برشقة صاروخية

تطورات الحالة الصحية للفنان بيومى فؤاد.. لم يكن على جهاز التنفس الصناعى

تفاصيل ذبح كلب وسط الشارع في الجيزة

وزير المالية: انضمام 4.5 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحى الشامل

عاجل.. وفاة 4 مدنيين وإصابة 5 فى هجمات الحرس الثورى الإيرانى على أربيل

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين