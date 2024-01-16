الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب هجوم أربيل.. الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

وزير الخارجية العراقية
وزير الخارجية العراقية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج، عقب ساعات من الهجوم الإيراني علي مدينة أربيل.

وأوضحت الخارجية العراقية في بيان لها اليوم، أن رئيس دائرة الدول المجاورة محمد رضا الحسيني، قام بتسليم مذكرة احتجاج إلى القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي.

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العراق: القصف الإيرانى على أربيل عدوان على سيادتنا وإساءة لحسن الجوار

وأضافت الخارجية العراقية أن المذكرة تضمنت إدانة جمهورية العراق واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرض له عدد من المناطق في أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق

وأكدت الخارجية العراقية أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق، ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة.

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الرئيس العراقى يدين القصف الإيرانى على مدينة أربيل

وسبق، وأدان الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، القصف الإيراني على مدينة أربيل، مؤكدًا أنه انتهاك للسيادة العراقية.

وأكد الرئيس العراقي، في تغريدة له على منصة إكس، اليوم، أن حسم المسائل يكون عبر الحوار البناء المشترك لا من خلال الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق، بل وكل المنطقة التي تشهد توترات ينبغي العمل على حلها.

وأسفرت الهجمات التي شنها الحرس الثوري الإيراني في أربيل في الساعات الأخيرة، أمس الإثنين، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصفه بالصواريخ الباليستية مقرًا تابعًا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.

 بيان للحرس الإيراني يتبنى القصف

أفاد الحرس الثوري الإيراني، في بيان، اليوم الثلاثاء، "ردًا على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".

وأضاف، "كان هذا المقر مركزًا لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة خاصة في إيران".

وتابع الحرس الثوري الإيراني، "استهدفنا تجمعات في سوريا والعراق مسئولة عن الهجمات على أراضينا وعن التخطيط لهجوم كرمان".

وأعلنت إدارة مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها.

الخارجية العراقية العراق اربيل القانون الدولي القائم بالأعمال الإيراني

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