الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع منظمات المستعمرين على قوائم الإرهاب الدولية

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، بأشد العبارات انتهاكات ميليشيات المستعمرين المنظمة والمسلحة وجرائمها ضد المواطنين وأراضيهم ومنازلهم ومنشآتهم وممتلكاتهم ومركباتهم ومقدساتهم، التي تشهد تصعيدًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجرائم هي تعبير عن سياسة إسرائيلية رسمية يتزعمها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية أمثال سموتريتش وبن جفير، بهدف دفع الأوضاع في الضفة إلى دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.

txt

السفير صلاح حليمة: القضية الفلسطينية تحتل الأولوية في الخارجية المصرية

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه الجرائم تأتي أيضًا من أجل التسهيل على دولة الاحتلال الانقلاب النهائي على الاتفاقيات الموقعة بما في ذلك تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسهل على اليمين الإسرائيلي الحاكم تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، وصولًا إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من انتشار التطرف الإسرائيلي في أوساط المستعمرين وسيطرته على مراكز صنع القرار في إسرائيل، خاصة أنها تعمّق قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية وتوسعها بدعم وحماية وإسناد من اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم.

كما تطرقت الخارجية الفلسطينية إلى آخر جرائم المستعمرين، التي تنوعت ما بين إطلاق للرصاص الحي، وحرق منازل وتخريب للممتلكات، ومهاجمة رعاة الأغنام في عدد من المناطق.

txt

الخارجية الفلسطينية: آن أوان الانتصار للعدالة الدولية.. ونطالب بدعم خطوة جنوب إفريقيا

الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن نتائج اعتداءات ميليشيا المستعمرين

وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج اعتداءات ميليشيات المستعمرين المسلحة في الضفة وتداعياتها على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما حملت المجتمع الدولي والدول المسئولية عن ضعف ردود أفعالها ومواقفها تجاه الاستعمار واعتداءات المستعمرين الاستفزازية.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن التصعيد الحاصل في جرائم المستعمرين دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية تستهتر بالمواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستعمار، وما ينتج عنه من جرائم ينطلق عناصرها من قواعد معروفة للإرهاب اليهودي، وإثبات آخر على أن ما اتخذته عدد من الدول من قرارات وعقوبات على المستعمرين غير كاف.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنه يجب عدم الاكتفاء بوضع بعض أسماء المستعمرين على قوائم المنع لدخول الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول الأوروبية، الأمر الذي يستدعي قبل كل شيء موقفًا دوليًا حقيقيًا وضاغطًا على الحكومة الإسرائيلية، لإجبارها على تفكيك ميليشيات المستعمرين ونزع أسلحتهم وتجفيف مصادر تمويلهم ورفع الغطاء السياسي عنهم، وربط هذه القضية بسلة من العقوبات الفاعلة على دولة الاحتلال، وكذلك ضرورة وضع المنظمات والجمعيات الاستعمارية الإرهابية كاملة على قوائم الإرهاب الدولية وفي الدول نفسها.

الخارجية الفلسطينية المستعمرين الضفة الغربية القدس اليمين الإسرائيلي الحكومة الاسرائيلية

مواد متعلقة

"الأورومتوسطى": الاحتلال لم يكتف بتجويع الفلسطينيين بغزة بل قتلهم خلال حصولهم على مساعدات

انتهاك للسيادة.. الرئيس العراقى يدين القصف الإيرانى على مدينة أربيل

رئيس الوزراء العراقى يُعلن تشكيل لجنة للتحقيق فى هجوم أربيل

العشائر الفلسطينية: الادعاءات الإسرائيلية على مصر محاولة فاشلة للإفلات من المحاسبة الدولية

100 يوم من الإبادة.. "الصحفيين الفلسطينيين": ارتقاء 112 صحفيا بينهم 14 زميلة

البرغوثي: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه المعلنة في بداية الحرب

المرصد الأورومتوسطي: 100 ألف فلسطيني في عداد القتلى والمفقودين

مقاومة الاستيطان: المستوطنون أصبحوا أكثر خطورة بعد تسليحهم

الأكثر قراءة

عاجل.. جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

"النواب" يرفض تعديلات الحكومة على المادة المنظمة لاستطلاع رأى المفتى فى أحكام الإعدام

"كتائب القسام" تقصف مستوطنة نتيفوت الإسرائيلية برشقة صاروخية

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

عاجل.. وفاة 4 مدنيين وإصابة 5 فى هجمات الحرس الثورى الإيرانى على أربيل

تطورات الحالة الصحية للفنان بيومى فؤاد.. لم يكن على جهاز التنفس الصناعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين