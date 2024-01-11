السفير صلاح حليمة: القضية الفلسطينية تحتل الأولوية في الخارجية المصرية

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القضية الفلسطينية تحتل الأولوية في الخارجية المصرية في الإقليم الدولي والعربي والعلاقات الثنائية فالقضية الفلسطينية هي أمن قومي مصري وعربي وإقليمي وإفريقي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر كان لها دور منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وومصر كان لها رؤية حول معالجة القضية بشكل كامل على المحاور السياسية والإنسانية وإعادة البناء، مؤكدًا أن موقف مصر كان ثابتًا فيما يتعلق بالرهائن والتهجير القسري.

وتابع أنه منذ أن اجتمع مجلس الدفاع الوطني لوضع رؤيا حول الأوضاع في غزة وتبلورت في مؤتمر القاهرة للسلام وتبلورت بشكل كامل في مؤتمر جدة.

المباحثات التي تجري كلها تدور حول الرؤية المصرية

وأكد أن المباحثات التي تجري في الوقت الحاضر والمقترحات كل هذه التحركات تدور في إطار رؤية مصرية تستهدف وقف إطلاق النار باعتباره عامل حازم ووقف للتصعيد في منطقة البحر الأحمر.