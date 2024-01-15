الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال: تم استهداف 9000 عنصر من مقاتلى حماس

شمال غزة
شمال غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن غاراته الجوية الأخيرة قتلت اثنين من عناصر حركة حماس في خان يونس، وإنه ضرب منشأتين لتخزين الأسلحة، إلى جانب "البنية التحتية العملياتية لحماس" في المنطقة.

وزعم الاحتلال مصادرة كميات كبيرة من أسلحة حماس، بما في ذلك بنادق AK-47 ومسدسات وقنابل يدوية، وقذائف آر بي جي ومعدات غوص، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وفي شمال غزة، قال الاحتلال إنه استهدف 5 من عناصر المقاومة الفلسطينية حاولوا العثور على أسلحة في منطقة كانت القوات الإسرائيلية تعمل فيها.

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من جانبها قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، إن 132 شخصًا على الأقل استُشهدوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأُصيب 252 آخرون، مما يقدر عدد الأشخاص الذين استشهدوا منذ 7 أكتوبر بأكثر من 24 ألف شخص.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، أن أكثر من 9000 من الضحايا كانوا من مقاتلي حماس. 

الاحتلال حماس إسرائيل غزة خان يونس

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