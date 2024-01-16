"المقاومة الوطنية": استهدفنا أحد زوارق الاحتلال بصاروخ موجه غرب مدينة غزة

قال الناطق باسم كتائب المقاومة الوطنية "قوات الشهيد عمر القاسم"، أبوخالد، اليوم الثلاثاء، إن وحدة الدروع الخاصة نجحت في استهداف أحد زوارق الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ موجه غرب مدينة غزة ردًا على قصف العدو المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في منطقة تل الهوى بقطاع غزة.

وأضاف أبوخالد، في تصريحات له اليوم: إن وحدات المدفعية استهدفت تجمعًا لآليات العدو في محيط موقع ملكة، شرق حي الزيتون في قطاع غزة، بقذائف الهاونات عيار 120 ملم، وحققنا إصابات فيها، وفقًا لما نقلته وكالة شهاب.

وتابع أبوخالد: "استهدفنا الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة جنوب حي الزيتون، باستخدام مدفعية الهاونات من العيار الثقيل، وحقق القصف أهدافه".

وأكد أبوخالد أن قوات الشهيد عمر القاسم تقف جنبًا إلى جنب مع باقي قوات المقاومة الفلسطينية، وسيواصلون أعمالهم القتالية بالأسلحة المختلفة، إلى أن يعترف العدو بفشل هجومه واجتياحه للقطاع، ويسلم لإرادة الشعب الفلسطيني في صموده البطولي الأسطوري.

الوجه الحقيقى للاحتلال

وقال المتحدث باسم حماس، الثلاثاء، إن أهم هدف لمعركة السابع من أكتوبر هو الحفاظ على القضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم حماس أن الرأي العام الغربي يشهد حالة تحول حقيقية بعد أن كشفت المقاومة الوجه الحقيقي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت حماس أن المقاومة تبلي بلاء حسنًا وتزداد قوة كل يوم وهي قادرة على الاستمرار.

وتابع المتحدث باسم حماس: "نملك من الإرادة ما يجعلنا نهزم الاحتلال، ونحرر أراضينا، والمعركة ما زالت مستمرة".

وأوضحت حماس أن أهم ما يريده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جولته الأخيرة بالمنطقة هو ضمان عدم توسع النزاع ليستفرد بأهل غزة.

وأكدت الناطق باسم حماس أن ما يحدث في اليمن أمر هام وهو يربك الإدارة الأمريكية.