الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية السعودى: لا نرى دليلًا أن الأهداف الإسرائيلية فى غزة قريبة التحقيق

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، لا نرى أدلة على أن الأهداف الإسرائيلية في غزة  قريبة التحقيق وعلينا إفساح المجال لمسار يمكن السلطة الفلسطينية ويسمح بالمضي قدمًا نحو السلام.

جاءت تصريحات بن فرحان خلال لقائه وزيرة الخارجية والحراك البشري في جمهورية الإكوادور غابرييلا سومرفيلد، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

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وبحث الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية السعودي: الحرب في غزة تجر الإقليم إلي مخاطر كبيرة

وسبق وقال بن فرحان إن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، مشددًا على أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالحرب في غزة.

وتابع بن فرحان "لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد، وأولويتنا هى إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة".

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وشدد وزير الخارجية السعودي على أن المجتمع الدولي يجب أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة، لافتًا إلى أن استمرار المعاناة في غزة سيؤدي إلى حلقات من التصعيد.

وفي وقت سابق من اليوم، دعت الجبهة الشعبية في فلسطين، لتصعيد نوعي في كل أشكال النضال والاحتجاج العربي والعالمي ضد حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال والعدوان ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان اليوم، "نحن أمام مرحلة حاسمة يجب أن تتسلط فيها الضغوط على الولايات المتحدة القائد الفعلي لهذا العدوان، وبريطانيا وألمانيا أشد حلفائها وحلفاء الاحتلال دعمًا لحرب الإبادة".

وزير الخارجية السعودي غزة السلام الإكوادور إسرائيل

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