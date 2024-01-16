الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجامعة العربية تثمن جهود إذاعات الدول العربية لتغطية العدوان الإسرائيلى على غزة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

 ثمن الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي، جهود اتحاد إذاعات الدول العربية لتغطية وقائع الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة والاقتحامات المروعة لأهالي بلدات ومدن الضفة الغربية؛ بما فيها القدس المحتلة.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد لـجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ43 لاتحاد إذاعات الدول العربية التي انطلقت بالعاصمة التونسية.

 هذه الحرب المدمرة أظهرت مدى الأهمية القصوى لمواجهة السردية الإسرائيلية

وأكد "خطابي" في الكلمة التي وزعتها الأمانة العامة للجامعة- أن هذه الحرب المدمرة أظهرت مدى الأهمية القصوى لمواجهة السردية الإسرائيلية التي تعمد لتزييف وحجب الحقائق؛ بما في ذلك عبر اللجوء لاستهداف أرواح الإعلاميين في خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية.

ورحب السفير خطابي بالمشاركين من الهيئات العربية الأعضاء والهيئات الدولية التي تجمعها بالاتحاد شراكات مهنية مهمة، مؤكدا أن هذه الشراكات تعد أداة ناجعة للانفتاح على التطور التكنولوجي وتحقيق التحول الرقمي المنشود والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والمكاسب والفرص التي يتيحها لصالح الارتقاء بالممارسة الإعلامية.

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 إطلاق خطط وبرامج للتدريب 


ونوه خطابي بجهود الاتحاد في متابعة أبرز الفعاليات بمنطقتنا العربية، وتكثيف التبادل البرامجي والتبادل الإخباري والرياضي، وتشجيع الإنتاج الإعلامي المشترك بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب قد بادر لإدراج موضوع الذكاء الاصطناعي على أجندة اجتماعاته منذ الدورة 53 التي انعقدت في يونيو الماضي بالرباط. 

ونوه بالدور المقدر للاتحاد الذي قدم طوال عقود خدمات إعلامية داعمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.. وقال: "لقد ساهمت جهود الاتحاد في متابعة أبرز الفعاليات بمنطقتنا العربية وعملت على تكثيف التبادل البرامجي والتبادل الإخباري والرياضي، وتشجيع الإنتاج الإعلامي المشترك بين الدول الأعضاء".

وأضاف أنه على امتداد عقود هذه المسيرة المهنية المشرقة حرص الاتحاد على إطلاق خطط وبرامج للتكوين والتدريب في المجال السمعي- البصري وإرساء شراكات على المستويات الإقليمية والدولية لتقاسم الخبرات والتجارب مع عدة دول ومنظمات مماثلة، وخاصة في الفضاء الأورو- متوسطي وعلى المستوى الأفرو- آسيوي.

وقال إن النتائج العملية للدورة السادسة للملتقى الإعلامي العربي الصيني في المجال الإذاعي والتليفزيوني التي انعقدت في ديسمبر الماضي بمدينة هانغتشو تقدم نموذجا واعدا لهذه الشراكات المتنوعة.

وأعرب عن تطلعه أن تشكل توصيات "المؤتمر الإعلامي" في نسخته الثالثة على هامش أعمال الجمعية العامة الـ(43) لاتحاد إذاعات الدول العربية إضافة نوعية للدفع بمسار التطوير والابتكار لمنظومة الإعلام العربي.

الجامعة العربية غزة العدوان الإسرائيلى الدول العربية الذكاء الاصطناعي

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