الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل: واقعة الاعتراض فوق البحر الأحمر نتجت عن إنذار خاطئ

البحر الأحمر
البحر الأحمر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، إن واقعة إطلاق صفارات الإنذار في إيلات وصاروخ اعتراضي فوق البحر الأحمر جاءت بسبب إنذار خاطئ.

 

وخلال الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر في غزة، كانت إيلات هدفًا متكررًا لإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة طويلة المدى من جانب الحوثيين في اليمن تضامنًا منهم مع الفلسطينيين في غزة.

 

وبعدما دوت صفارات الإنذار في إيلات، قال شهود إنهم سمعوا صوت انفجار، وبث تلفزيون محلي صورًا تظهر أعمدة دخان فوق خليج العقبة.

 

وقال الجيش إنه أطلق صاروخًا لاعتراض تهديد قادم دون أن يحدد ما إذا كان قد تم إسقاطه.

 

وفي بيان لاحق، قال الجيش إن الواقعة حدثت بسبب خطأ في أجهزة استشعار.

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