الأطول منذ العدوان.. انقطاع الاتصالات والإنترنت لليوم الثامن فى غزة

دخل انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة اليوم الثامن، اليوم الجمعة، وهي المدة الأطول منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأفاد موقع نتبلوكس، الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم، بأن الانقطاع الذي يدخل الآن يومه الثامن هو أطول انقطاع متواصل للاتصالات على الإطلاق منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

يجدر الإشارة إلي أن شركتى الاتصالات الفلسطينية "بالتل" و"أوريدو فلسطين"، أعلنتا الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وقالت شركة بالتل في منشور لها: “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الخلوي، الثابت، الإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر”.

وفي السياق ذاته، أوضح وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إيهاب صبيح، أن الاتصالات الخلوي، الثابت، الإنترنت انقطعت مجددا عن قطاع غزة، بشكل كامل في الوسط والجنوب، وما زالت خدمة شركة أوريدو تعمل في الشمال.

وأضاف صبيح، في بيان، أن شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" المزودة للخدمة في هذه المناطق، لم تتمكن من الوصول للمقسم بسبب عدم وجود مسارات آمنة وصعوبة التنقل نتيجة للتدمير الهائل في الطرقات، بالإضافة لشح قطع الغيار.

وأوضح أن قطاع الاتصالات يعاني من الاستهداف المستمر خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة، حيث وصل حجم الدمار ما يزيد عن 80%، بالإضافة لتعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر خلال قيامها بعملها بالرغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسسات الدولية.

ويوم السبت الماضي، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، استشهاد اثنين من طواقمها نادر أبو حجاج وبهاء الريس، أثناء عملهما في إصلاح شبكة الاتصالات في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تم استهدف الاحتلال مركبة الشركة بقذيفة مباشرة.

وأشارت إلى أنه باستشهاد أبو حجاج والريس، يرتفع عدد الشهداء من طواقم الشركة منذ بدء العدوان إلى 13.

انقطاع الاتصالات والإنترنت يرافقه تصعيد فى المجازر

ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المواطنين وإسعافهم، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 24620 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 61830 جريحا، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

وفي السياق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمها العاملة في قطاع غزة بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي خدمات الاتصالات والإنترنت.

وقالت الجمعية، في بيان، إن قطع الاتصالات يزيد من حجم التحديات التي تواجه طواقم الهلال الأحمر في تقديم خدماتها الإسعافية والوصول للجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة.