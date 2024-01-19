الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

530 قتيلا من جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل رقيب بصفوفه في قطاع غزة لتصل حصيلة قتلاه إلى 530، والجرحى إلى 2630 منذ الـ7 من أكتوبر.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "إن الرقيب أوري جربي (20 عاما) من هرتسليا، وهو مقاتل في دورية جفعاتي، توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته في 17 يناير في جنوب قطاع غزة، وأن ثلاثة مقاتلين أصيبوا بجروح خطيرة".

وأوضح أن 530 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب، منهم 194 في العمليات البرية في قطاع غزة. بينما أصيب 2630 جنديا بينهم 1546 إصاباتهم طفيفة، و686 متوسطة و398 خطيرة منذ بداية الحرب.

وأشار إلى أن عدد المصابين منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة فبلغ 1178، بينهم 526 إصابة متوسطة و724 خطيرة، حسب شبكة روسيا اليوم.

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مقتل ضابط وجندى من جيش الاحتلال فى معارك شمال غزة الليلة الماضية

القضاء على قوة متمركزة بأحد المنازل بقذيفة تي بي جي

ومساء الخميس، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها أجهزوا على قوة إسرائيلية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة TBG مضادة للتحصينات شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب، إنه بعد عودة مقاتليها من مناطق الاشتباك، أكدوا استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع 5 قتلى من أفرادها شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

بالتزامن، أعلن حزب الله، أنه استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي مقابل الحدود الجنوبية للبنان بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيقه إصابة مباشرة.

وأكد، في بيانات عسكرية، أنه قصف مواقع السماقة والمالكية والراهب بالأسلحة المناسبة وحقق فيها إصابات مباشرة.

وّشن الجيش الإسرائيلي الخميس قصفا جويا ومدفعيا على بلدات بجنوبي لبنان، في حين هاجم حزب الله 4 مواقع لقوات الاحتلال، وذلك في إطار المواجهات المستمرة عبر الحدود منذ اندلاع حرب غزة.

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