حماس: "لا شأن" لأمريكا بتشكيل حكومة وإدارة الوضع فى غزة

اعتبر أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" سعي الإدارة الأمريكية وإصرارها على تسويق سياستها مع الأجندة الإسرائيلية إفلاسًا سياسيًا وأخلاقيًا ودليل تورّط وشراكة حقيقية في حرب خاسرة ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولة يائسة لإدماج كيان مجرمٍ قاتل للأطفال والنساء، في جسم أمتنا ومنطقتنا، بحسب قوله-.

وقال حمدان في بيان الأربعاء: "على الإدارة الأمريكية أن توفّر وقتها وجهدها في محاولات إثبات فشلها عبر التاريخ، فشعبنا الفلسطيني هو سيّد قراره على أرضه، والقادر على إدارة شئونه كافة، دفاعًا عن نفسه وأرضه وحقوقه ومقدساته".

وأشار حمدان إلى أن الهدوء والأمن والاستقرار في المنطقة، لا يمكن أن يأتي إلا عبر الوقف الفوري والنهائي للعدوان ضد الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم في المحاكم الدولية، مضيفًا: "وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة، كاملة السيادة، وعاصمتها القدس".

وتابع "حول الحديث عن سعي أمريكا ودول غربية لتشكيل حكومة فلسطينية، فإننا نجدد التأكيد أن تشكيل حكومة فلسطينية وإدارة الوضع الفلسطيني هو شأن فلسطيني وطني.. نديره مع إخواننا وأشقائنا من القوى والفصائل الفلسطينية، ولا شأن لأمريكا أو غيرها به".

ورحب بإعلان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اعتزامه للدخول الى غزة على رأس وفد من علماء الأمة لكسر الحصار والتضامن مع شعبنا في غزة.