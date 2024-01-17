مقتل ضابط وجندي من جيش الاحتلال في معارك شمال غزة الليلة الماضية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مقتل ضابط وجندي، في معارك شمال قطاع غزة الليلة الماضية.



وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثالث بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الماضية غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، وسط استمرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم الخامس على التوالي.