الجيش السودانى يقصف مواقع ميليشيا الدعم السريع بالقرب من جسر الحلفايا ببحرى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الجيش السوداني يقصف مواقع ميليشيا الدعم السريع بالقرب من جسر الحلفايا ببحري.

واستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الخميس الماضي، رمطان لعمامرة، مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة للسودان.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبوالغيط هنأ العمامرة على توليه منصبه، مؤكدًا على ثقته في قدراته وعلاقاته المتوازنة مع كل الأطراف من أجل محاولة التوصل إلى حلحلة للأزمة السودانية.

وقال المتحدث إن أبوالغيط أكد خلال المقابلة على المحددات التي ترسم موقف الجامعة العربية في الأزمة في السودان، وعلى رأسها ضرورة وقف الحرب في أسرع وقت والحفاظ على أرواح السودانيين ووحدة أراضي السودان وحماية المؤسسات الوطنية وأيضا إطلاق حوار وطني سوداني شامل.