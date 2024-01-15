الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يسري عبدالله لـ"الشاهد": مفهوم الدولة الوطنية مرن بدليل "الجمهورية الجديدة"

يسري عبدالله
يسري عبدالله

قال د.يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إن الدولة الوطنية هى التي استقرت أدبياتها وخلقت منظوماتها وليست مفهومًا جامدًا، بل هو مرن ويتطور باستمرار، بدليل أنه من أدبيات اللحظة الراهنة أننا نتحدث عن "الجمهورية الجديدة".

أضاف د.يسري، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “نحن نتحدث عن جمهورية جديدة نتكلم عن القدرة الشاملة والتي تحوي قدرات مادية ومعنوية، وانت بتتكلم عن هذا بيكون هناك سردية مستقرة تتصل بما يسمى الهوية الوطنية والتي تصبح الهوية المركزية لجماع تلك المواطنين”.

وتابع "فكرة الدولة الوطنية مركزية، خاصة في عالم مسكون بالعواصف والتوتر، وأنا هنا لا أتحدث عن تذويب الهويات الوطنية وأني أملك مخاوف زائدة من فكرة الكونية والعولمة الزائدة".

وواصل:"مارأيناه خلال السنوات الأخيرة يقول إن محاولة استبعاد تلك الأفكار تحت مظلات بتحاول أنها تاخد أبعاد فكرية، فنتكلم عن فكرة الخوف وأسرى لنظرية المؤامرة، لكنا نمتلك شواهد على كافة المستويات وخاصة اجتماعي وسياسي وسياق لاأستبعده ويجعل حالة التوجس غريبة".

وشدد على ضرورة ألا تكون الهواجس محركة للعقل العام، مرددا: "لاابد من الانتباه باستمرار وأن يكون متيقظين، فالشعوب اليقظة يمكنها أن تتقدم ولدينا تاريخ في أدبيات الثقافة في العالمن مقدرش استبعاد تلك الأفكار من قبل مفكرين أوروبين موجودين  في الواقع".
برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور. 

الشاهد برنامج الشاهد الدولة الوطنية الجمهورية الجديدة نظرية المؤامرة

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