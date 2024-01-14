الأحد 14 يناير 2024
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"الأرصاد" تكشف مفاجأة فى طقس الأيام المقبلة

جريدة الدستور

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "إحنا في عز الشتاء بمصر، لأن درجات الحرارة تكون منخفضة بشكل كبير في شهر يناير خاصة خلال فترات الليل، حيث تسجل في شرق القاهرة 10 درجات مئوية".

وتابع: "المدن الجديدة تسجل درجات تصل إلى 9 درجات مئوية".

وواصل: "الأيام القادمة بداية من يوم الأربعاء، سنشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، حيث ستصل الصغرى إلى 11 درجة، وخلال فترات النهار ستسجل  نحو 22 درجة".
 

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية: "بداية من يوم الأربعاء حتى منتصف الأسبوع المقبل، ستكون هناك ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة ستجعل الأجواء أقل حدة في درجات البرودة القارسة التي نشهدها الأيام الحالية".
 

وأوضح أن الفترة المقبلة تسنح فرصة لقضاء إجازة منتصف العام في المدن الساحلية دون قلق من انخفاضات شديدة في درجات الحرارة.

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