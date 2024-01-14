مائل للبرودة.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الـ10 أيام القادمة

حالة الطقس خلال الـ 10 أيام القادمة، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القادمة .

الدستور يستعرض خلال التقريرالتالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

حالة الطقس في مصر

كان محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد تحدث خلال عدة تصريحات صحفية عن حالة الطقش خلال الـ 10 ايام القادمة بداية من اليوم 14 يناير وحتى 24 من نفس الشهر 2024 ، مؤكدا عل وجود شبورة مائية فى الصباح على عدة طرق زراعية وسريعة والتى تكون قريبة من المسطحات المائية .

حالة الطقس خلال الـ10 أيام القادمة

وعلى صعيد متصل أوضحت الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس خلال هذه المدة سالفة الذكر، منوهة من خلال منشور لها على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعى "الفيسبوك" إلى أن حالة الطقس خلال أالعشرة أيام القادمة تشهد أجواء مائلة للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأشارت إلى أن حالة الطقس تكون شديدة البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد

ونوهت الأرصاد إلى أن حالة الطقس اليوم الأحد 14 يناير تشهد فرص أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

حالة الطقس غدا في مصر الاثنين 15 يناير 2024

الأمطار

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا الإثنين 15 يناير أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة يوم الأربعاء على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء 17 يناير، من المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، تتراوح من 2:4 درجة مئوية؛ ليسود طقس شتوي مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً

ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال حالة الطقس الفترة المقبلة على مناطق الجمهورية على النحو التالي

القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون الصغرى 23 والكبرى 18

السواحل الشمالية تكون درجات الحرارة الصغرى 22 والعظمى 18

شمال الصعيد درجات الحرارة الصغرى 23 والعظمى 18

حنوب الصعيد درجات الحرارة الصغرى 26 والعظمى 23