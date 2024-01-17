محمد كمال: إسرائيل منقسمة وبها تخبط حول اليوم التالى بغزة

قال محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل فشلت فشلًا كبيرًا في تحقيق أهدافها في غزة، مؤكدًا أنها منقسمة حول ما يمكن أن يحدث في اليوم التالي، لافتًا إلى أنه بشكل عام الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة نتنياهو لا تريد أن تصل لليوم التالي وتريد استمرار الحرب في غزة لأطول فترة.

وأضاف “كمال”، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة الاحتلال تدرك أنه عندما تسكت المدافع في غزة سيأتي وقت الحساب ولن يستمر نتنياهو بموقعه وستتغير الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنها تدرك أنه سيكون هناك ضغوطًا كثيرة داخلية ودولية حول المستقبل في غزة ومستقبل القضية الفلسطينية.

يوجد تخبط بين ما أعلنه وزير الدفاع ونتنياهو حول اليوم التالي بغزة

وأوضح أن ما تطرحه الحكومة الإسرائيلية غير واقعي ومتناقض لأن أي طرح يتعلق باليوم التالي يجب أن يكون فلسطيني ومن السلطة الفلطسينية بالأساس ولكن نجد تخبط بين ما أعلنه وزير الدفاع ونتنياهو وما أعلنه وزراء حكومة التطرف حول اليوم التالي بغزة.

وأكد أنه يوجد تخوف من أي ترتيبات السلطة الفلسطينية تكون جزء منها وأي ترتيبات تربط بين الضفة وغزة لأنها ستؤدي لقيام الدولة الفلسيطينية وبالتالي يرفضون أي دور للسلطة الفلسطينية.