الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فلسطين: حديث إسرائيل عن "اليوم التالي" للحرب يهدف تحويل الجهود الدولية باتجاهات أخرى

غزة
غزة

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن وزارة الخارجية الفلسطينية، أعلنت أن حديث دولة الاحتلال الإسرائيلي عن "اليوم التالي" للحرب يهدف لتحويل الجهود الدولية باتجاهات أخرى.

الهدف من زيارة بلينكن للشرق الأوسط

من ناحية أخرى، أكد الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن زيارة أنتوني بلينكن، وزير خارجية أمريكا، للشرق الأوسط مختلفة لأنه يوجد خلاف أمريكي مع بنيامين نتنياهو، ونسميها في مصر زيارة استكشافية للمواقف العربية والإقليمية بشأن ما سموه اليوم الثاني للحرب على غزة.

الخارجية الفلسطينية القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي اليوم التالي للحرب لتحويل الجهود الدولية

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