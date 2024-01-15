وزير دفاع الاحتلال يدعو "نتنياهو" ووزراءه للوحدة للانتصار فى حربهم

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن ما يحقق انتصارهم على الأعداء في المنطقة هو الرغبة في الانتصار، لأنها حرب عزيمة وتدمير.

ودعا خلال المؤتمر الصحفي، بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال ووزرائه، للوحدة مؤكدًا أن هذا هو وقت الوحدة والشراكة والهدف منها تحقيق وإنجاز الحرب من أجل الجميع.

خسارة الوحدة تعنى انتصار حماس

وتابع، أن حكومة الطوارئ تسعى لتحقيق النصر، لأن خسارة الوحدة تعنى انتصار حماس وكذلك يجب اللحمة بين الجنود في المعركة والساحة الداخلية، مشيرًا إلى أنهم سينتصرون لأنهم موحدون ومصرون أكثر من أجل الجنود الذين يقاتلون ليل نهار، ومن أجل عائلات المختطفين وقدم العزاء للأمهات الثكلى.

وأكد أن الجيش على تواصل دائم مع عائلات المخطوفين، زاعمًا أن حركة حماس تعرضت لضربة قوية وهي تحاول اللعب على الوتر الحساس لدى الإسرائيليين.