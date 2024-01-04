وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتسامح مع تهديدات "حزب الله" لأمن مواطنينا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، إنه يجب أن يكون هناك "واقع جديد" يسمح للإسرائيليين الذين أخلوا المناطق الشمالية من البلاد بالعودة.

ويشير بذلك إلى التبادل المتكرر لإطلاق النار عبر الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة والذي يفصل بين إسرائيل ولبنان، حسبما أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وتابع: “لن نتسامح مع التهديدات التي يشكلها حزب الله وسنضمن أمن مواطنينا".

وقامت إسرائيل بإخلاء العديد من التجمعات السكنية في شمال البلاد لأسباب أمنية بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس داخل جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

تصاعد التوترات في المنطقة

في الوقت نفسه، تتزايد التوترات في المنطقة، مع وقوع أعمال عنف في الأيام الأخيرة في غزة والضفة الغربية المحتلة وشمال إسرائيل ولبنان وسوريا وإيران والبحر الأحمر والعراق.

وأعلن حزب الله، اليوم الخميس، مقتل أربعة من مقاتليه في جنوب لبنان في غارات إسرائيلية على بلدة الناقورة الحدودية.

وقال حزب الله في بيان له إن مقاتليه الأربعة قتلوا "على الطريق إلى القدس" وهي العبارة التي يستخدمها للإعلان عن مقتل أعضائه بنيران إسرائيلية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر.

ولم تقدم الجماعة مزيدا من التفاصيل، لكن مصدرا قريبا من حزب الله قال لوكالة فرانس برس إن الأربعة قتلوا في الناقورة قرب الحدود الإسرائيلية، مضيفا أن أحدهم كان الزعيم المحلي للحزب.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن طائرات إسرائيلية "نفذت غارات على وسط الناقورة، مما أدى إلى تدمير منزل وإلحاق أضرار بالمنازل المحيطة به".

ويتبادل حزب الله إطلاق النار بشكل شبه يومي مع القوات الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر، أي بعد يوم من شن إسرائيل عدوانها على غزة.