العراق: استهداف أحد المقار الأمنية في بغداد اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه

شددت رئاسة الوزراء العراقية، أن استهداف مقر الحشد الشعبي تصعيد خطير وبعيد عن نص تفويض التحالف الدولي في العراق، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية.

استهداف أحد المقار الأمنية في العاصمة بغداد

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فإن رئاسة الوزراء العراقية، أوضحت أن استهداف أحد المقار الأمنية في العاصمة بغداد يمثل اعتداء سافرا وتعديا صارخا على سيادة العراق وأمنه.

وحملت رئاسة الوزراء العراقية، بحسب القاهرة الإخبارية، قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلحة