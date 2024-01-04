الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أندى العربى مذيعة البرنامج الأوروبى.. أول كفيفة "مُعتمدة" لتدريس اليونانية

أندي العربي مذيعة
أندي العربي مذيعة البرنامج الأوروبي

قالت أندي العربي، مذيعة البرنامج الأوروبي، إنّها حصلت على شهادة اعتماد من اليونان كأول مصرية كفيفة تحصل عليها كمدربة دولية للغة اليونانية، كما نشرت رواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في النسخة الماضية. 

 تعلم طريقة برايل

وأضافت "العربي"، في حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي: "بدأت تعلم طريقة برايل قبل دخول المدرسة من خلال والدتي، فقد كنت أكبر إخوتي، فاضطرت والدتي إلى تعلم طريقة برايل ومذاكرة الكتب التي تشمل كل ما له علاقة بالمكفوفين".

وتابعت، أنها التحقت بمدرسة بنظام الدمج الكامل، مشيرةً إلى أن مدرسة تدعى شيماء علمتها اللغتين العربية والإنجليزية بطريقة برايل، وفي الثالثة عشرة من عمرها بدأت تدرس اللغة اليونانية، وكانت تلك دراسة ذاتية وحرة. 

وواصلت: "عملت على إتقان اللغة اليونانية، ولما بدأت التعمق في عالم اللغة اليونانية وجدته رائعًا، وهناك اختلافات كثيرة بين اللغة اليونانية القديمة واللغة الحديثة، ويمكن عقد مقارنات كثيرة بينهما". 

وأكدت: "ميزة طريقة برايل أنها عبارة عن نقاط ما يساعد على تعلم أي لغة، وبالتالي فإن طريقة برايل أسهل من الطريقة العادية". 

ولفتت إلى أنها التحقت بالإذاعة كمتطوعة في عامها الجامعي الأول، حيث تقدم البرامج باللغة اليونانية، وكان أول برنامج قدمته تعليميًا باللغة اليونانية، وفي السنة الثانية تم اعتمادها مدرسًا دوليًا من خلال الاعتماد الذي حصلت عليه. 

البرنامج الأوروبي أندي العربي اليونان معرض القاهرة الدولى صباح الخير يا مصر”

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