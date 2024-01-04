جاد القاضى: شُهب الرباعيات لا تسبب أى مشكلة على الأرض

تحدث الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن شُهب الرباعيات، موضحًا: "الشُهب هي الغبار الكوني الذي ينتج عن الأجرام السماوية الموجودة في الكون من حولها، فعندما تقترب هذه الأجرام من الأرض يدخل هذا الغبار الغلاف الجوي في صورة أجسام لامعة وهي الشهب، وكلما زادت إضاءة السماء قلت فرصة رؤية الشهب أو زخات الشهب".

وأضاف القاضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "هذه الشُهب إما تكون فرادى أو أعدادًا أو زخات مثل زخات المطر عندما يكون عددها كبيرًا".

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: "تسمى كل زخة شُهبًا نسبة إلى الكويكب أو الجرم السماوي القادمة منه مثل الجوزاء والرباعيات والأسديات، وكانت ذروة شهب الرباعيات أمس واليوم بواقع 40 شهابًا في الساعة وهذا العدد ليس قليلًا، حيث تخترق أجسام مضيئة ولامعة الغلاف الجوي للأرض وتنطفئ قبل وصولها إلى الأرض، وبالتالي، فإنه لا مشكلات منها ولا تسبب أي حرائق أو أضرار أو أي تأثير سلبي على الحياة في الأرض".