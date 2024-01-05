الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عائلات المحتجزين في غزة يتظاهرون أمام منزل وزير الدفاع الإسرائيلي للمطالبة بإعادتهم

عائلات المحتجزين
عائلات المحتجزين في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن عائلات المحتجزين بغزة، يتظاهرون أمام منزل وزير الدفاع الإسرائيلي للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لإعادتهم.

الأمم المتحدة تناقش "الفيتو الأمريكي" ضد قرار المساعدات لقطاع غزة

وكانت أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها ستناقش الثلاثاء المقبل، "الفيتو الأمريكي"، ضد قرار المساعدات لقطاع غزة.

وفي سياق آخر، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن التسريبات من اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية وصمة عار ودليل على خطورة الحكومة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

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