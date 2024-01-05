استمرار مجازر الإبادة الإسرائيلية فى غزة مع دخول الحرب الشهر الرابع

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع دخول حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة الشهر الرابع، غاراته الجوية وقصفه المدفعي وتشكيل أحزمة نارية على مناطق متفرقة في القطاع المحاصر، مستهدفًا أحياء سكنية، ما تسبب باستشهاد العشرات من المدنيين والنازحين في مختلف أنحاء القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس الخميس، أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 125 شهيدًا و318 إصابة، مبينة أن 70% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه في الدقائق الأولى من اليوم الـ91 للعدوان، قصفت الآلة العسكرية الصهيونية، بشكل مكثف مناطق وسط وشمال وجنوب القطاع، بينما تصاعد الدخان نتيجة حرائق كبيرة في مستودعات أخشاب تعرضت لقصف من الطيران الحربي. وفيما يلي أبرز المناطق التي تم استهدافها:

قصف منطقة مواصي القرارة جنوب شرقي وادي غزة؛ أسفر عن 3 شهداء و5 إصابات.

قصف منزلًا في منطقة القرارة في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع غزة، أسفر عن ارتقاء شهيدان وسقوط إصابات.

قصف منزلا وسط رفح جنوبي القطاع، أسفر عن ارتقاء 5 شهداء.

قصف الطابق الأرضي من برج الفاروق في مخيم النصيرات وسط القطاع، أسفر عن سقوط شهداء وإصابات.

شنّ غارات على مناطق جنوب شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والإصابات.

حصيلة ضحايا العدوان

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر حتى أمس الخميس إلى 22 ألفا و438 شهيدا، بالإضافة لـ 57 ألفا و614 إصابة، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

من جاهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر ضد مدنيين في مناطق أعلنها آمنة للنزوح، ما أوقع عشرات الشهداء.

وقال المكتب في بيان أمس الخميس: "إن جيش الاحتلال ارتكب خلال 3 أيام 6 مجازر من خلال إرغام المدنيين على النزوح من منازلهم إلى مناطق أخرى زعم أنها آمنة في مدينة رفح جنوب القطاع ثم قام بقصفها ما أسفر عن سقوط 31 شهيدا".

وذكر أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي كرَر جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السِّلاح والقتل على النزوح من بيوتهم الآمنة وأحيائهم السكنية إلى مناطق أخرى زعم أنها آمنة، ولكنه قام بقصفها وارتكب مجازر بحقهم أكثر من 48 مرة في محافظات قطاع غزة".

وأضاف: "كان آخر ذلك ارتكاب 6 مجازر في محافظة رفح جنوب قطاع غزة راح ضحيتها 31 شهيدًا في ثلاثة أيام فقط".