الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يُحذر سكان غزة من استخدام شارع صلاح الدين

سكان غزة اثناء استخدام
سكان غزة اثناء استخدام شارع صلاح الدين

حذر جيش الاحتلال المدنيين في غزة، اليوم الخميس، من استخدام شارع صلاح الدين، وهو الطريق الرئيسي بين الشمال والجنوب، في الوقت الذي يكثف فيه القتال في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع.

وبدلاً من ذلك، طلب جيش الاحتلال من الفلسطينيين السفر عبر شارع الرشيد، وهو الطريق الساحلي إلى الغرب، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية. 

استشهاد ما لا يقل عن 36 فلسطينيا

 

txt

استشهاد 125 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة خلال 24 ساعة

واستشهد ما لا يقل عن 36 فلسطينيا في غارات جوية على المواصي وخان يونس المجاورة يوم الخميس. وانتقل آلاف النازحين الفلسطينيين إلى المواصي في الأيام الأخيرة، في الوقت الذي كثف فيه الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في وسط وجنوب غزة.

قالت وزارة الصحة الأربعاء، إن الهجمات الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 22300 شخص منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، 70٪ منهم نساء وأطفال، وذلك بسبب تقييد الوصول إلى المنطقة وصعوبة التحقق من الأرقام الدقيقة وسط الصراع المستمر.

وفي ديسمبر، حذرت وكالة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة من أن غزة هي "أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل".

أبرز التطورات 

 قالت وزارة الصحة في غزة إن 14 شخصا استشهدوا، صباح الخميس، في غارة إسرائيلية على المواصي قبالة سواحل غزة.

 وقالت الوزارة إن تسعة أطفال كانوا من بين القتلى في غارة جوية إسرائيلية على منزل في المنطقة. 

غزة الإحتلال الإسرائيلي سكان الشمال والجنوب المدنيين

الأكثر قراءة

شهادات ادخار بنك مصر والأهلي 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

المركزى: ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 35.22 مليار دولار

تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

تفاصيل الشهادة الإدخارية الجديدة التى يصدرها بنك مصر

فى بيان رسمى.. الأهلى يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"العامرى فاروق"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار