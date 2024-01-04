الاحتلال يُحذر سكان غزة من استخدام شارع صلاح الدين

حذر جيش الاحتلال المدنيين في غزة، اليوم الخميس، من استخدام شارع صلاح الدين، وهو الطريق الرئيسي بين الشمال والجنوب، في الوقت الذي يكثف فيه القتال في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع.

وبدلاً من ذلك، طلب جيش الاحتلال من الفلسطينيين السفر عبر شارع الرشيد، وهو الطريق الساحلي إلى الغرب، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

استشهاد ما لا يقل عن 36 فلسطينيا

واستشهد ما لا يقل عن 36 فلسطينيا في غارات جوية على المواصي وخان يونس المجاورة يوم الخميس. وانتقل آلاف النازحين الفلسطينيين إلى المواصي في الأيام الأخيرة، في الوقت الذي كثف فيه الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في وسط وجنوب غزة.

قالت وزارة الصحة الأربعاء، إن الهجمات الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 22300 شخص منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، 70٪ منهم نساء وأطفال، وذلك بسبب تقييد الوصول إلى المنطقة وصعوبة التحقق من الأرقام الدقيقة وسط الصراع المستمر.

وفي ديسمبر، حذرت وكالة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة من أن غزة هي "أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل".

أبرز التطورات

قالت وزارة الصحة في غزة إن 14 شخصا استشهدوا، صباح الخميس، في غارة إسرائيلية على المواصي قبالة سواحل غزة.

وقالت الوزارة إن تسعة أطفال كانوا من بين القتلى في غارة جوية إسرائيلية على منزل في المنطقة.