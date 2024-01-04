استشهاد 125 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، أن 125 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 318 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 22438، منهم 57614 على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، أن الأرقام مرجحة وأقل من الحقيقية، حيث لا يزال هناك فلسطينيون مفقودون يفترض أنهم تحت أنقاض المباني التي دمرت خلال الغارات الجوية الإسرائيلية على المنطقة المزدحمة بشدة.

نزوح 85% من سكان غزة في منازلهم



وبحسب “الجارديان” البريطانية، فقد نزح ما يقدر بنحو 85% من سكان غزة من منازلهم، ويعيش العديد منهم في ملاجئ مؤقتة في جنوب قطاع غزة.

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسرائيل بإجبار السكان الفلسطينيين بشكل متكرر على الفرار من منازلهم والانتقال إلى المناطق التي قصفتها إسرائيل بعد ذلك.