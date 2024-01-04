الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 125 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة خلال 24 ساعة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، أن  125 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 318 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 22438، منهم 57614 على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، أن الأرقام مرجحة وأقل من الحقيقية، حيث لا يزال هناك فلسطينيون مفقودون يفترض أنهم تحت أنقاض المباني التي دمرت خلال الغارات الجوية الإسرائيلية على المنطقة المزدحمة بشدة.

نزوح 85% من سكان غزة في منازلهم 

txt

الأطفال مبتوري الأطراف في غزة يواجهون المزيد من المخاطر لانعدام الرعاية الصحية


وبحسب “الجارديان” البريطانية، فقد نزح ما يقدر بنحو 85% من سكان غزة من منازلهم، ويعيش العديد منهم في ملاجئ مؤقتة في جنوب قطاع غزة.

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسرائيل بإجبار السكان الفلسطينيين بشكل متكرر على الفرار من منازلهم والانتقال إلى المناطق التي قصفتها إسرائيل بعد ذلك.

125 فلسطينيا العمليات العسكرية إسرائيل غزة استشهاد الفلسطنين

الأكثر قراءة

المركزى: ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 35.22 مليار دولار

تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

3 ضحايا.. تطور جديد في اطلاق نار بمحل كباب شهير بأكتوبر

النقل: مليون دولار سنويًا ومدة التعاقد 15عامًا لتشغيل محطات الركاب السياحية

عاجل.. "التعليم" تُحدد تفاصيل إجراءات وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار