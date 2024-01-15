مراسلة القاهرة الإخبارية: تصريحات وزير دفاع الاحتلال تكشف عن خلافاته مع نتنياهو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن جالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، قال إن وجود سلطة فلسطينية في قطاع غزة قد تمنع ماحدث في 7 أكتوبر.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات جالانت"، أثارت حفيظة بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، خاصة أنه سبق وأعلن أنه لن يكون هناك وجود للفلسطينيين في غزة بعد الحرب وأنها ستكون تحت سيطرة حكومة إسرائيل، مؤكدة أن هذا يؤكد على وجود خلافات كبرى بينهما.

انتهاء العمليات العسكرية في شمال غزة

وتابعت، أن وزير دفاع الاحتلال أعلن رسميًا عن انتهاء العمليات العسكرية في شمال القطاع وانتهائها قريبًا في جنوبه وهذا يؤكد دخولهم المرحلة الثالثة للحرب، ما يؤكد أن الولايات المتحدة ضغطت عليهم خاصة بعد التسريبات التي نشرت مؤخرًا حول توتر العلاقة بين بايدن ونتنياهو.

وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة للحرب تتضمن عمليات محددة وتتسم بأنها ستكون قوية للقضاء على الإرهاب ومعاقل حماس.