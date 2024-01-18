 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

كشف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن جنوده قتلوا نحو 60 شخصا من فصائل المقاومة الفلسطينية على مدار الـ24 ساعة الماضية، خلال معارك في قطاع غزة، من بينهم 40 في خان يونس وحدها.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن العمليات القتالية المكثفة ضد حماس انتهت في الشمال، وتركز العملية العسكرية الإسرائيلية، التي جاءت ردا على الهجوم الشامل والمباغت الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، حاليا على جنوبي القطاع.

عدد المعتقلين في الضفة الغربية بلغ 6025 منذ 7 أكتوبر الماضي

وفي وقت سابق قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيان، اليوم، إنّ عدد المعتقلين بالضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال ارتفع إلى 6025 منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد اعتقال 45 فلسطينيا الليلة الماضية.

وأضافا في بيان مشترك: حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ترتفع إلى أكثر من 6025، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

حملة اعتقالات واسعة في الضفة

وقال البيان إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت منذ مساء الثلاثاء وحتّى صباح الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 45 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى مُحرَّرون.

وتركزت عمليات الاعتقال، وفق البيان، في محافظة الخليل وبيت لحم جنوب الضفة، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله (وسط)، وأريحا (شرق) وقلقيلية وطولكرم (شمال).

ولفت البيان إلى أنّ جيش الاحتلال اعتقل عددا من عمال غزة من بلدة عزون قرب قلقيلية.

وأشار إلى أن حملات الاعتقال ترافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل.