مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة فى جنوب لبنان

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن قصف طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الخميس، سيارة في إحدى الأسواق في جنوب لبنان.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم، إن مسيّرة معادية قصفت سيارة في سوق الخان قرب كوكبا، كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفتين على أطراف كوكبا، مشيرة إلى أن العدو الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة من مواقعه قبالة بلدة عيتا الشعب على الإحراج المجاورة للبلدة.

الحدودية المتاخمة للخط الأزرق

ولفتت إلى استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي طوال الليل حتى الصباح، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى مشارف نهر الليطاني، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وحسب الوكالة، كان العدو صعّد مساء أمس من اعتداءاته، حيث أغار الطيران على أطراف بلدة القليلة، ما أدى إلى استشهاد مقاوم من حركة حماس وجرح آخرين بناء على بيان رسمي، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على قرى في القطاعين الغربي والأوسط وعلى جبل اللبونة وجبل العلام.

إعلان إسرائيل الحرب على غزة

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

الطيران الحربي المعادي

وكان "الطيران الحربي المعادي" استهدف منازل في بلدة كفركلا، حيث أغار مرتين على أربعة أهداف مختلفة، كما تعرضت أطراف بلدات عيترون وعيتا الشعب، ويارون ومارون الراس في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيلي.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، طيلة الليل الفائت، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى مشارف مدينة صور، وبعمق وصل إلى فوق مجرى نهر الليطاني، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في قضائي صور وبنت جبيل.

المدفعية الإسرائيلية الثقيلة

وقصفت المدفعية الإسرائيلية الثقيلة، بعد منتصف الليل، أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب ورامية والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وشحين بقذائف المدفعية الثقيلة، كما سمعت أصوات تردد صداها في المنطقة ناتجة عن انفجار لصاروخ إسرائيلي ٍ من القبة الحديدية فوق بلدة الناقورة، أطلقت إثره القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) صفارات الإنذار.