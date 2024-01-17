الهلال الأحمر الفلسطينى: شهيدان إثر استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة شمال الضفة الغربية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن ارتقاء شهيدين إثر استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة كان يستقلها في مخيم طولكرم شمالي الضفة، حسبما أفادت قناة "القاهر ة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العــدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24448 شهيدًا و61504 جرحى منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 16 مـجـزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 163 شهيدًا و350 جريحًا خلال 24 ساعة.