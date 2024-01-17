وزير الدفاع الإيرانى: نملك حق الدفاع الشرعى عن سيادة أراضينا

أكد محمد رضا أشتياني، وزير الدفاع الإيراني، أن بلاده تمتلك الحق الشرعي للدفاع عن سيادة أراضيها حال تعرضها للتهديد من أي جهة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "الأولوية للدبلوماسية، لكننا سنتخذ إجراءات إذا لم نصل إلى نتيجة كما حدث في العمليات الأخيرة".

فيما قال وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، إن القصف الإيراني على كردستان مدان ومرفوض قطعيًا، وقواتنا جاهزة للرد على الاعتداءات الخارجية.

وأضاف، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخباري": "من الممكن الذهاب إلى تعليق الاتفاقية الأمنية الأخيرة مع إيران".

وتابع: "انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق سيكون بما يلائم ساحة العمليات ومدروسًا وفقًا لجاهزية الجيش".

وواصل: "الولايات المتحدة طلبت وقف هجمات الفصائل كشرط لبحث انسحاب قوات التحالف الدولين، وسنلاحق منفذي الهجمات ضد القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية، ولن نسمح لأي جهة باستخدام أراضي عراقية في استهداف دول الجوار".