بعد القصف الإيرانى.. وزير الدفاع العراقى: قواتنا جاهزة للرد

قال وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، إن القصف الإيراني على كردستان مدان ومرفوض قطعيا وقواتنا جاهزة للرد على الاعتداءات الخارجية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخباريى": "من الممكن الذهاب إلى تعليق الاتفاقية الأمنية الأخيرة مع إيران".

وتابع: "انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق سيكون بما يلائم ساحة العمليات ومدروسا وفقا لجاهزية الجيش".

وواصل: "الولايات المتحدة طلبت وقف هجمات الفصائل كشرط لبحث انسحاب قوات التحالف الدولين وسنلاحق منفذي الهجمات ضد القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية ولن نسمح لأي جهة باستخدام أراضٍ عراقية في استهداف دول الجوار".