القاهرة الإخبارية: اشتباكات عنيفة بين الفصائل وقوات الاحتلال بشمال غزة

أكد إعلام فلسطيني وقوع اشتباكات عنيفة بين الفصائل وقوات الاحتلال، شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مع استمرار القصف المدفعي العنيف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثالث بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الماضية غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، وسط استمرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم الخامس على التوالي.