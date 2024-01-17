الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: كبيرة منسقى الأمم المتحدة تتفقد مخازن مطار العريش

مطار العريش
مطار العريش

كشف حازم كمال، مراسل القاهرة الإخبارية، سر زيارة  سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وقال، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إن سيجريد كاخ، الآن في لقاء ثنائي مع محافظ شمال سيناء، وبعدها تتوجه إلى المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، وتستمع هناك إلى الدور المصري في تجميع المساعدات سواء من المنظات الأممية أو الدول والتي قاربت على 35 دولة أرسلت مساعداتها الإنسانية.

وتابع: "هي الآن في جولة تفقدية في مخازن مطار العريش اللوجستية، وهي أول زيارة لها في الشرق الأوسط بعد توليها منصبها".

وواصل: "مهمتها الأساسية تسريع وتدقيق وتسهيل دخول المساعدات إلى غزة، خاصة أن هناك آلاف الشاحنات من المساعدات المتراصة وهي على أتم الاستعداد لدخول غزة، لولا العراقيل التي يضعها الجانب الإسرايلي، علاوة على وجود آلية لإيقاف إطلاق النار، والسماح للجهات الأممية بالعمل في أوقات الحرب.

القاهرة الإخبارية سيجريد كاخ غزة قطاع غزة فلسطين مطار العريش

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