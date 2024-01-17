انسحاب قوات الاحتلال من محيط مستشفى ناصر بعد تدمير مقبرة وسرقة جثامين منها

انسحبت قوات الاحتلال من محيط مستشفى ناصر في خان يونس بعد تدمير مقبرة في الحي النمساوي وسرقة جثامين منها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن أن قوات الاحتلال تمنع طواقمها من الوصول لإحدى الإصابات داخل مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعلنت فصائل فلسطينية عن استهداف قوة إسرائيلية راجلة إلى الشمال من محور حي الشجاعية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الأفراد وإيقاعهم قتلى وجرحى.

وكانت "الدستور" قد نشرت تحقيقًا استقصائيًا بعنوان "أقذر جرائم الإنسانية".. "الدستور" تحقق: كيف أنشأت إسرائيل أكبر بنك جلود بشرية فى العالم من جثامين الفلسطينيين؟

والذي يوضح سرقة جيش الاحتلال الإسرائيلي جثامين الفلسطينيين واستخدامها في تجارة الأعضاء والجلود.