الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"السودانى" يتفق مع الأمين العام للناتو على تنفيذ إنهاء مهمة قوات التحالف الدولى فى العراق

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

أكد محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، ترحيب بغداد بالتعاون مع دول التحالف الدولي بمجالات التسليح والتدريب والتجهيز في إطار العلاقات الثنائية بين الجانبين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

واتفق رئيس وزراء العراق، والأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، على خطوات تنفيذية لترتيب إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق عبر إجراء حوارات ثنائية.

وبحث رئيس وزراء العراق مع الأمين العام للناتو التعاون الأمني والعسكري وجهود دول الحلف ودعمها العراق، من خلال العمليات العسكرية في الحرب ضد تنظيم داعـش الإرهـابي.

السوداني العراق دول التحالف الناتو القاهرة الإخبارية

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