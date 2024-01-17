فصائل فلسطينية: استهدفنا قوة إسرائيلية من محور "الشجاعية" وإيقاعهم قتلى وجرحى

أعلنت فصائل فلسطينية عن استهداف قوة إسرائيلية راجلة إلى الشمال من محور حي الشجاعية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الأفراد وإيقاعهم قتلى وجرحى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أفادت القناة بأن الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لاقتحام مخيم طولكرم وسط حصار واسع للمستشفيات في المدينة.

وأكد إعلام فلسطيني وقوع اشتباكات عنيفة بين الفصائل وقوات الاحتلال، شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مع استمرار القصف المدفعي العنيف.

