الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لاقتحام مخيم طولكرم

الاحتلال
الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لاقتحام مخيم طولكرم وسط حصار واسع للمستشفيات في المدينة.


كما أكد إعلام فلسطيني وقوع اشتباكات عنيفة بين الفصائل وقوات الاحتلال، شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مع استمرار القصف المدفعي العنيف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.


وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثالث بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

القاهرة الإخبارية الاحتلال تعزيزات عسكرية مخيم طولكرم غزة

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: كبيرة منسقى الأمم المتحدة تتفقد مخازن مطار العريش

مقتل ضابط وجندي من جيش الاحتلال في معارك شمال غزة الليلة الماضية

وصول كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية إلى العريش (بث مباشر)

الجيش السودانى يقصف مواقع ميليشيا الدعم السريع بالقرب من جسر الحلفايا ببحرى

يسري عبدالله لـ"الشاهد": الهجوم على ثورة 52 محاولة للهجوم على الدولة الوطنية

يسرى عبدالله لـ"الشاهد": مفهوم الدولة الوطنية مرن بدليل "الجمهورية الجديدة"

يسرى عبدالله لـ"الشاهد": العقول الأحادية تشيطن إيجابيات تحديثات الدولة وتثير حولها شائعات

يسرى عبدالله لـ"الشاهد": الجين المصرى الحضارى رفض جحافل التطرف فى عام 2013

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: كبيرة منسقى الأمم المتحدة تتفقد مخازن مطار العريش

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

أستاذ قانون دولي: عودة الدحدوح تفضح ادعاءات توريط القاهرة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

صاحب دائرة الموت وسعد اليتيم.. رحيل المايسترو عبدالحميد عبدالغفار

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)