الهلال الأحمر الفلسطينى: قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول لإحدى الإصابات فى "عين السلطان"

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تمنع طواقمها من الوصول لإحدى الإصابات داخل مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأعلنت فصائل فلسطينية عن استهداف قوة إسرائيلية راجلة إلى الشمال من محور حي الشجاعية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الأفراد وإيقاعهم قتلى وجرحى.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لاقتحام مخيم طولكرم وسط حصار واسع للمستشفيات في المدينة.