ضابط إسرائيلى سابق: القضاء على الفصائل الفلسطينية يبتعد عنا.. ومواصلة القتال يخلف مزيدًا من قتلانا

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن ضابط الاحتياط السابق إسحق بريك، أنه لن يتم القضاء على الفصائل الفلسطينية وتحقيق هذا الهدف يبتعد عنا أكثر فأكثر مع مرور الأيام.



وأضاف خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "إذا واصلنا القتال في خان يونس ومخيمات الوسط سيكون لدينا مئات القتلى وآلاف الجرحى".

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثالث بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

