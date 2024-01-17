الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرلمان العربى: الاعتداء على العراق هو اعتداء على الأمة العربية

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، الهجوم الإيراني على مدينة أربيل شمالي العراق، مؤكدًا أن الاعتداء على العراق هو اعتداء على الأمة العربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف: "ندين بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران، من خلال قصف الأماكن السكنية الآمنة بمدينة أربيل شمالي العراق بالصواريخ البالستية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وعدد من المصابين".

وتابع: "هذا الاعتداء الإيراني الذي لم يراع أبسط القواعد في احترام حسن الجوار، يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية العراق ولأمن شعبه العزيز، واعتداءً سافرًا على الأمن القومي العربي لأن أمن واستقرار العراق هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي".

البرلمان العربي العراق إيران الأمة العربية اربيل

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