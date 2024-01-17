كبيرة منسقى الأمم المتحدة تشيد بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أشادت سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتؤكد ضرورة وقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وتستمع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة لشرح تفصيلي للدور المصري في تجهيز وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكان كشف حازم كمال، مراسل القاهرة الإخبارية، عن سر زيارة سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وقال، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إن سيجريد كاخ، الآن في لقاء ثنائي مع محافظ شمال سيناء، وبعدها تتوجه إلى المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، وتشاهد هناك الدور المصري في تجميع المساعدات سواء من المنظات الأممية أو الدول، والتي قاربت على 35 دولة أرسلت مساعداتها الإنسانية.

وتابع: "هي الآن في جولة تفقدية في مخازن مطار العريش اللوجستية، وهي أول زيارة لها في الشرق الأوسط بعد توليها منصبها".