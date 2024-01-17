الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طائرات إسرائيلية مسيرة تستهدف أطراف بلدتى مروحين وعيتا الشعب جنوبى لبنان

طائرات إسرائيلية
طائرات إسرائيلية

استهدفت طائرات إسرائيلية مسيرة أطراف بلدتي مروحين وعيتا الشعب جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.


وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في عاجل لها، بأن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أن الدفعات الجوية تتصدى لجسم مشبوه في سماء مستوطنة "زرعيت" أطلق من لبنان.


كما أشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أن وسائل الإعلام اللبنانية أكدت وجود غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة "كفرا"، بالإضافة إلى قصف مدفعي على مدينة "عيتا الشعب".

طائرات إسرائيلية مسيرة مروحين وعيتا الشعب لبنان القاهرة الإخبارية إسرائيل

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