الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تدحض زيارة كبيرة منسقى الأمم المتحدة العريش ادعاءات إسرائيل أمام "العدل الدولية"؟

سيجريد كاج
سيجريد كاج

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن زيارة سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وشئون إعادة الإعمار في غزة إلى العريش تدحض الادعاءات الإسرائيلية الأخيرة بشأن إعاقة مصر لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر القاهرة الإخبارية من كاليفورنيا: "لقد خسرت دولة الاحتلال قضيتها، أمام العالم، وأمام محكمة العدل الدولية لأن مصر لم تمنع أي مسئول أممي لمشاهدة وتدفق حجم المساعدات التي تنتظر الدخول إلى قطاع غزة".

وأوضح أن المسئولة الأممية تتفقد بنفسها مطار العريش ومخازن المطار لدحض كل المزاعم الإسرائيلية، والتي أرادت بها محاولة أن يشتبك أهل غزة مع المصريين.

وأشادت سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتؤكد ضرورة وقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما استمعت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة لشرح تفصيلي للدور المصري في تجهيز وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

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