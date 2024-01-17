القاهرة الإخبارية: الجيش الأردنى أرسل 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

كشفت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية من عمان، عن تفاصيل إرسال الجيش الأردني إرسال 20 شاحنة لقطاع غزة، مؤكدا أنه تم بالتنسيق بين الهيئة الأردنية الهاشمية، والجيش الأردني، إرسال 20 شاحنة إلى قطاع غزة برا.

وأضافت خلال برنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الشاحنات محملة بمواد غذائية وطبية للتخفيف من المآسي الحالية بالقطاع، لافتة إلى أن ذلك يأتي بحرص ملكي لتكون هناك استدامة لإرسال المساعدات برا وجوا إلى القطاع وإلى الضفة الغربية.

وتابعت: "مسبقا كان هناك تعاون بين الأردن وبرنامج الأغذية العالمي ومن خلالها أصبحت الآن هناك مساعدات ترسل إلى غزة برا، وذلك من أجل محاولة إيجاد منافذ أخرى لمساعدة أهالي القطاع في ظل هذه الأزمة الكبيرة".

وواصلت: "أهل القطاع بحاجة إلى مواد أساسية من المستلزمات الحية في ظل وجود فصل الشتاء، وهذا ما يحرص عليه الأردن خلال الفترات الماضية، والتي تركز هذه الفترة إلى إرسال مستلزمات الشتاء في ظل هذه المعاناة".