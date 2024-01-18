الخميس 18 يناير 2024
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عالم

رئيس الوزراء العراقى: إنهاء مهمة التحالف الدولى ضرورة لأمن واستقرار العراق

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

قال  رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إن إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق

وقال "السوداني"، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا، إن الشعب العراقي خرج منتصرًا على المحن التي واجهت البلاد طوال السنوات الماضية. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

ترتيب جدول لانتهاء مهام التحالف الدولي في العراق

 وأوضح رئيس الوزراء العراقي، بعد الاعتداءات التي حدثت على المقرات العراقية فنحن سندخل بحوار لترتيب جدول لانتهاء مهام التحالف الدولي في العراق، مضيفًا هذا هو مطلب شعبي رسمي وجادون بهذا الأمر، وانتهاء مهام التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق واستمرار العلاقات الطيبة بين العراق ودول التحالف.

وتابع: نكن التقدير والاحترام للموقف الدولي ووقوفه معنا ضد داعش، مؤكدًا أن جاهزية القوات المسلحة عامل استقرار للوضع في العراق، ومن أجل ذلك بدأنا بتنفيذ التزام للحكومة بترتيب حوار انتهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد.

إشكاليات الشرق الأوسط الأمنية تتجاهل حقيقة نضال الشعب الفلسطيني وحقه بإقامة دولته

قال رئيس الوزراء العراقي، إن إشكاليات الشرق الأوسط الأمنية تتجاهل حقيقة نضال الشعب الفلسطيني وحقه بإقامة دولته وعاصمتها القدس، مردفًا: نحن أمام إبادة جماعية للفلسطينيين بغزة والمجتمع الدولي يتجاهل ذلك.

وحذر من اتساع مساحة الصراع وقد اتسعت، مشددًا على ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي مسئوليته القانونية والأخلاقية تجاه فلسطين وضد الاحتلال.

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إيران وقفت مع العراق ضد داعش

وقال رئيس الوزراء العراقي، إن العراق لديه مصالح مشتركة مع الجميع، مؤكدًا أن إيران دولة جارة وقفت مع العراق ضد داعش.

وأكمل حديثه: "لدينا مصالح مع الولايات المتحدة ووقفت معنا في إسقاط النظام"، مشددًا بالقول: "مثلما لا نسمح بالتدخل بالدول الأخرى فنحن لا نسمح بالتدخل بشئوننا".

وأكد أن العراق دولة أساسية في استقرار المنطقة، ويؤمن بتعزيز العلاقة مع الجميع، مستطردًا: لدينا شراكة أساسية مع الاتحاد الأوروبي وعلاقتنا متميزة في جميع المجالات.

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