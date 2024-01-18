الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن متفائلة بشأن المساعدات الأمريكية المستقبلية لأوكرانيا

البيت الأبيض
البيت الأبيض

رحب البيت الأبيض بشأن مسألة المساعدات الأمريكية المستقبلية لأوكرانيا، بعد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الحزبين في الكونجرس.

وأعرب الرئيس الأمريكي حماسة لما تحقق من تقدم في المفاوضات ويسعى جاهدا للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض. 

سياسة اللجوء في الولايات المتحدة

ويربط الجمهوريون الإفراج عن المزيد من الأموال لأوكرانيا بتشديد سياسة اللجوء في الولايات المتحدة.

وكان بايدن دعا إلى الاجتماع امس من أجل تحريك النقاش، وتحدث الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، مايك جونسون، بعد ذلك عن "اجتماع مثمر".

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البيت الأبيض يتعهد بمضاعفة التدقيق حول الاستخدام النهائى للأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا

سياسة الحدود الأمريكية

وفي الوقت نفسه، شدد على أن سياسة الحدود الأمريكية تمثل أولوية قصوى لحزبه.

وكان البيت الأبيض قد صرح في منتصف ديسمبر بأنه بحلول نهاية العام الماضي، سيتم استخدام الأموال التي تم تخصيصها سابقا وتم تقديم آخر مساعدة عسكرية لأوكرانيا في 27 ديسمبر.

طراز توروس إلي أوكرانيا

يذكر أنه رفض أغلبية كبيرة من المشرعين، امس، مشروع قرار تقدمت به المعارضة المحافظة الألمانية في البرلمان يدعو الحكومة لإرسال صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز توروس إلي أوكرانيا.

وعارض مشروع القرار تقريبا جميع المشرعين من الإئتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب هم الحزب الإشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس وحزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد لرجال الأعمال.

وربما تبدو النتيجة في البرلمان محيرة بعض الشيء، خاصة أن حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر كانا يضغطان على شولتس منذ أشهر لإرسال الصواريخ، والتي يمكن أن تستخدمها كييف لتوجيه ضربات لمدى أعمق في الأراضي التي تحتلها روسيا.

التقرير السنوي للمفوض البرلماني للقوات المسلحة

وبرر المشرعون من حزبي الخضر والديمقراطي الحر تصويتهم بدعوى أن مشروع القرار الذي قدمه الحزب المسيحي الديمقراطي وحليفه الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري قد تم ربطه بمناقشة عامة حول التقرير السنوي للمفوض البرلماني للقوات المسلحة.

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