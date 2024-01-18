الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا من حرملة جنوب شرق بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 18 مواطنًا من قرية حرملة جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر للوكالة الرسمية الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من حازم الزير، بسام الزير، قصي الزير، خالد عادل الزير، نصري صبيح، معاذ وجيه الزير، وشقيقه مجاهد، وأنس ناصر الزير، محمد موسى الزير، وشقيقه حمزة، وإسماعيل خليل الزير، وشقيقه مروان، وناصر يوسف الزير وشقيقه علاء، وأيوب كامل الزير، وفادي سليم الزير، ومصعب علي الزير، ولؤي الزير، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن بيت لحم، وبيت جالا وبيت ساحور، وبلدات الخضر وارطاس، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المرضى ينتظرون الموت في مستشفيات قطاع غزة

وفي وقت سابق، وصف مسئول في منظمة الصحة العالمية "الأوضاع المزرية" في مستشفيات قطاع غزة التي لا تزال عاملة، حيث ينتظر المرضى "الموت" بسبب نقص شديد في عدد الموظفين والإمدادات.

وقال منسق فريق الطوارئ الطبي، شون كيسي، إنه خلال الأسابيع الخمسة التي قضاها في غزة شاهد يوميًا في المستشفيات "مصابين بحروق شديدة وكسور مضاعفة مفتوحة ينتظرون ساعات أو أيامًا" لتلقي علاج.

وأضاف، لصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "كانوا يطلبون مني في كثير من الأحيان الطعام أو الماء، وهذا يُظهر مستوى اليأس".

ولفت إلى أنه تمكن من زيارة 6 من 16 مستشفى عاملة في غزة، من أصل 36 مركزًا طبيًا كان يعمل في القطاع قبل اندلاع الحرب.

وقال: "ما رأيته شخصيًا هو تدهور سريع في النظام الصحي إلى جانب ارتفاع سريع في مستوى المساعدات الإنسانية وتلاشي مستوى دخول المساعدات الإنسانية خصوصًا إلى المناطق في شمال القطاع"، ووصف كيف رأى مرضى في الشمال ينتظرون الموت في مستشفى يفتقر إلى الوقود والكهرباء والمياه.

وقال "كيسي": حاولنا كل يوم لمدة سبعة أيام إيصال وقود وإمدادات إلى شمال مدينة غزة، مضيفًا: كل يوم كانت هذه الطلبات لإجراء تنقّلات مُنسّقة تُواجَه بالرفض.

المستشفيات تواجه طوفانًا من المرضى بينما تعمل بالحد الأدنى من الموظفين

وأوضح أن المستشفيات تواجه طوفانًا من المرضى بينما تعمل بالحد الأدنى من الموظفين، والعديد منهم، مثل الغالبية العظمى من سكان غزة، نزحوا من منازلهم.

وأضاف أن مديري المستشفيات كانوا يخبرونه كيف أن جرّاحيهم لا يستطيعون إجراء جراحات، لأنهم كانوا في الخارج يجمعون الحطب ليشعلوها ويطهوا لعائلاتهم.

حصيلة الشهداء في قطاع غزة

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية الصهيونية منذ بدء الحرب إلى 24448 شهيدًا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.